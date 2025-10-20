Ostali sportovi

“Neću da igram protiv muškarca u tijelu žene” FOTO

5.9K  
Objavljeno prije 1 sat

Britanska igračica pikada Deta Hedman (65) povukla se s turnira PDC Women’s Series nakon što je u četvrtfinalu izvučena iz lige s transrodnom igračicom Noe-Lynn van Leeuwen iz Nizozemske.

Ovo nije prvi put da Hedman donosi ovakvu odluku – prošle godine se povukla i sa Denmark Open turnira iz istog razloga. Tada je za njemački Bild izjavila:

“Neću da igram protiv muškarca u tijelu žene”.

Noe-Lin van Loven (29), koja je rođena kao muškarac, postala je 2023. godine prva transrodna Holanđanka koja se kvalifikovala za Svjetsko prvenstvo u pikadu.

Međutim, njena karijera naišla je na prepreke – Svjetska pikado federacija (WDF) ove godine donijela je odluku da zabrani nastupe transrodnim igračicama na svojim takmičenjima. Ipak, trans sportistima je i dalje dozvoljeno da učestvuju na turnirima koje organizuje Profesionalna pikado korporacija (PDC).

Zbog velikog broja uvreda i prijetnji koje je dobijala, Van Loven je ranije ove godine napravila pauzu radi očuvanja mentalnog zdravlja. Nakon što joj je zabranjeno učešće na WDF turnirima, izjavila je:

“To me pogađa lično, iako, srećom, trenutno ne previše ozbiljno. Ipak, boli. To je veliki udarac za trans zajednicu u sportu – slama mi srce. Kao trans osoba u svijetu pikada, znam koliko je važno da inkluzija ne postoji samo na papiru, već i u stvarnosti”.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh