“Neću da igram protiv muškarca u tijelu žene” FOTO

Ovo nije prvi put da Hedman donosi ovakvu odluku – prošle godine se povukla i sa Denmark Open turnira iz istog razloga. Tada je za njemački Bild izjavila:

“Neću da igram protiv muškarca u tijelu žene”.

Noe-Lin van Loven (29), koja je rođena kao muškarac, postala je 2023. godine prva transrodna Holanđanka koja se kvalifikovala za Svjetsko prvenstvo u pikadu.

Međutim, njena karijera naišla je na prepreke – Svjetska pikado federacija (WDF) ove godine donijela je odluku da zabrani nastupe transrodnim igračicama na svojim takmičenjima. Ipak, trans sportistima je i dalje dozvoljeno da učestvuju na turnirima koje organizuje Profesionalna pikado korporacija (PDC).

Zbog velikog broja uvreda i prijetnji koje je dobijala, Van Loven je ranije ove godine napravila pauzu radi očuvanja mentalnog zdravlja. Nakon što joj je zabranjeno učešće na WDF turnirima, izjavila je:

“To me pogađa lično, iako, srećom, trenutno ne previše ozbiljno. Ipak, boli. To je veliki udarac za trans zajednicu u sportu – slama mi srce. Kao trans osoba u svijetu pikada, znam koliko je važno da inkluzija ne postoji samo na papiru, već i u stvarnosti”.

