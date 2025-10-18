Nevjerovatna scena: Beceki pobijedio nakon što mu je ptica udarila u vizir

Marko Beceki (Marco Bezzecchi) trijumfovao je u sprint trci na stazi „Filip Ajlend“ (Phillip Island), iako je tokom vožnje imao i sasvim nesvakidašnje poteškoće.

Italijanski vozač na „Apriliji“ (Aprilia) odvezao je izvanrednu trku i završio više od tri sekunde ispred Raula Fernandesa, koji nastupa za „Trekhaus“ (Trackhouse) u sprintu koji je trajao svega 13 krugova. Treće mjesto na podijumu pripalo je Pedru Akosti (Pedro Acosta), koji je kroz cilj prošao svega 66 hiljaditinki ispred Džeka Milera (Jack Miller).

Beceki je vozio sjajno, ali se u toku trke suočio i s neobičnim ometanjem – dok je vodio, na njega je naletjelo jato ptica, pri čemu je jedna završila direktno na viziru njegove kacige.

Uprkos tome, Beceki je uspio sačuvati prednost i dodatno se približio trećeplasiranom Frančesku Banjaji (Francesco Bagnaia) u ukupnom poretku, koji je sprint završio na razočaravajućoj 19. poziciji. Mark Markes (Marc Márquez) nije učestvovao u trci zbog povrede ključne kosti, dok je Horhe Martin (Jorge Martín) već neko vrijeme van staze.

Nedjeljna trka zakazana je za 7.00 sati. Titulu prvaka već je osigurao Mark Markes, koji ima 545 bodova. Njegov brat, Aleks Markes (Álex Márquez), koji vozi za „Gresini“ (Gresini), nalazi se na drugom mjestu sa 366 bodova, dok je Banjaja treći sa 274.

