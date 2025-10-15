Ahmed Krnjić boksa za finale

Bosanskohercegovački bokser Ahmed Krnjić u nedjelju, 19. oktobra, će nastupiti u polufinalu Grand Prix turnira u WBC organizaciji (teška kategorija).

On je sa svojim trenerima prije nekoliko dana stigao u Rijad gdje ga sutra oko 18.30 sati očekuje meč protiv južnoafričkog boksera Keatona Gomeza.

Vaganje je zakazano dan prije meča, a Ahmed Krnjić bi trebao da vaga 20 do 25 kilograma više od protivnika što bi mu uz adekvatno pripremljenu taktiku trebala biti velika prednost sutra.

Nastup u finalu donio bi mu dodatni napredak na WBC rang listi gdje je trenutno 26. Ukoliko dođe do sedme pobjede u isto toliko mečeva, finalni meč će raditi u decembru.

Od 17 sati osiguran je besplatan prijenos uživo preko DAZN-a, kao i na YouTube kanalima Boxing Grand Prix, WBC i Riyadh Season.

Podsjetimo, pred sami polazak u Saudijsku Arabiju Ahmed Krnjić je bio gost “Avazovog intervjua” koji možete pogledati na YouTube kanalu Avaz TV.

