Indonezija zabranila ulazak izraelskim gimnastičarima na Svjetsko prvenstvo

Objavljeno prije 41 minuta

Indonezija je donijela odluku da zabrani ulazak izraelskim gimnastičarkama i gimnastičarima koji su planirali nastupiti na Svjetskom prvenstvu u gimnastici, koje će se održati u Jakarti od 19. do 25. oktobra.

Ovu odluku potvrdio je ministar pravosuđa, imigracije i ljudskih prava Yusril Ihza Mahendra, ističući da je donesena u skladu s direktivom predsjednika Prabowa Subianta.

Kako je pojasnio Mahendra, riječ je o dosljednoj politici koju Indonezija provodi godinama – odbijanju zvaničnih kontakata s Izraelom sve dok ta država ne prizna nezavisnu Palestinu.

„Ova odluka usklađena je i s nedavnim govorom predsjednika Prabowa u Ujedinjenim narodima, gdje je snažno osudio izraelsku brutalnost i zločine, posebno u Gazi“, naglasio je Mahendra,pišu Vijesti

Indonezija, najmnogoljudnija muslimanska zemlja na svijetu, nema diplomatske odnose s Izraelom i godinama snažno podržava palestinski narod. Više puta do sada odbijala je učešće izraelskih sportista na međunarodnim takmičenjima, pozivajući se na solidarnost s Palestinom.

Predsjednica Indonezijske gimnastičke federacije Ita Yuliati Irawan potvrdila je da je Međunarodna gimnastička federacija (FIG) podržala odluku domaćina.


