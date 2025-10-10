Indonezija zabranila ulazak izraelskim gimnastičarima na Svjetsko prvenstvo

Ovu odluku potvrdio je ministar pravosuđa, imigracije i ljudskih prava Yusril Ihza Mahendra, ističući da je donesena u skladu s direktivom predsjednika Prabowa Subianta.

Kako je pojasnio Mahendra, riječ je o dosljednoj politici koju Indonezija provodi godinama – odbijanju zvaničnih kontakata s Izraelom sve dok ta država ne prizna nezavisnu Palestinu.

„Ova odluka usklađena je i s nedavnim govorom predsjednika Prabowa u Ujedinjenim narodima, gdje je snažno osudio izraelsku brutalnost i zločine, posebno u Gazi“, naglasio je Mahendra,pišu Vijesti

Indonezija, najmnogoljudnija muslimanska zemlja na svijetu, nema diplomatske odnose s Izraelom i godinama snažno podržava palestinski narod. Više puta do sada odbijala je učešće izraelskih sportista na međunarodnim takmičenjima, pozivajući se na solidarnost s Palestinom.

Predsjednica Indonezijske gimnastičke federacije Ita Yuliati Irawan potvrdila je da je Međunarodna gimnastička federacija (FIG) podržala odluku domaćina.

Facebook komentari