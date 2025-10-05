Teška nesreća svjetskog šampiona: Marc Markuez povrijeđen na stazi, doživio prijelom ramena

Novi šampion Moto GP-a Marc Markuez doživio je tešku povredu u jutrošnjoj utrci za Veliku nagradu Indonezije nakon što je doživio sudar s Marcom Bezzecchijem.

Vozač Ducatija povrijeđen je već u prvom krugu, a zanimljivo je da mu je to prvi krug nakon što je krunisan novim šampionom kraljevske klase jer je u prošloj utrci ostvario trijumf.

U Marqueza je udario Bezzecchi na Apriliji i tako ga izbacio sa staze. Italijan je nekontrolisano ušao u duel sa šampionom i uletio je pravo u njega izbacivši ga daleko sa staze.

Španac je odmah prebačen u medicinski centar jer je povrijedio rame i, prema prvim informacijama, najvjerovatnije će mu biti potrebna operacija.

Ustanovljen je prijelom kosti i vidjelo se odmah da ima probleme s teškim bolovima u ramenu. Ducati je odmah objavio da će Marquez otputovati u Španiju kako bi započeo tretman.

– Sumnja se da se radi i oštećenju ligamenata pored frakture – rekao je kratko Markuez za DAZN nakon nesreće.

