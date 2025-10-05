Merab Dvališvili odbranio pojas, pa ispisao historiju: Ovo nikad niko nije uspeo

Merab Dvališvili obranio je šampionski pojas bantam divizije u UFC-u. Gruzijski borac na velikom UFC 320 događaju u Las Vegasu izdominirao je Korija Sendhegena i slavio jednoglasnom odlukom sudija nakon pet rundi.

Merab je bio znatno bolji od Korija, vidjelo se da je uživao u svakom trenutku borbe, a u drugoj rundi bio je na ivici da ostvari prekid.

Na kraju je, bez dileme, slavio, ali je osim toga i historiju napisao.

Dvališvili je postao prvi borac u historiji UFC-a koji je prešao 100 rušenja u karijeri. Ono što je posebno impresivno u ovom meču je premašio i tu cifru.

To je dokaz koliko je “Mašina” vrhunski borac, i sasvim je legitimno pitanje ko bi u budućnosti, bez obzira na godine, mogao ugroziti njegov šampionski pojas — ako iko uopšte bude u stanju za to.

