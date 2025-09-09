Poznati jutjuber tražio od Tajsona da ga udari u stomak i odmah se pokajao

Najpoznatiji jutjuber Jimmy Donaldson – MrBeast – izazvao je legendarnog boksera Majka Tajsona da ga udari u stomak tokom TV prijenosa i odmah se pokajao.

Dogodilo se to u Las Vegasu, uoči meča Canela Alvareza i Terencea Crawforda. Tajson je stavio rukavicu na svoju slabiju, lijevu ruku i ispunio njegovu želju. Sve se odvilo pred saudijskim bokserskim promotorom Turkijem Alalshikhom.

MrBeast je u prijenosu izjavio da će primiti udarac od Tajsona kako bi podigao svijest o borbi i pozvao gledaoce da je prate. Nakon što je to rekao, Tajson ga je udario lijevim krošeom u stomak.

Uprkos svojim godinama, Tajson je i dalje u sjajnoj formi, pa je MrBeast odmah pao na koljena i borio se da dođe do daha. Tajson se nasmijao i pomogao mu da ustane.

