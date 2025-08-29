Konor Ben prijeti svima – od Eubanka do UFC zvijezda: “Gadno će završiti!”

Conor Benn se vratio u dvoranu i započeo završne pripreme za revanš protiv Chrisa Eubanka Jr.-a, zakazan za 15. novembar na stadionu Tottenhama. No, između napornih treninga, britanski bokser nije propustio priliku da “zagrmi” – i to ne samo prema Eubanku, nego i prema cijelom UFC rosteru.

– Ako bilo koji od ovih je**nih UFC boraca želi prijeći u boks… ili bilo tko iz MMA-a želi doći u ring, ako vam se netko sviđa, slobodno dođite… Gadno će završiti – poručio je Benn, dok je na snimci brutalnim serijama udarača “uništavao” boksačku vreću.

Samopouzdanje mu ne manjka – toliko da je spreman čak i na “bare-knuckle” obračun, pod jednim uvjetom: honorar od “skromnih” 10 milijuna funti.

– Golim šakama, golim šakama. Deset milja. Potpišite me, borit ću se s bilo kim bez rukavica – izjavio je, prije nego što je direktno prozvao aktualnog UFC prvaka lake kategorije Iliju Topuriju.

– Topuria, brate, imam ove ruke. Ako itko iz UFC-a želi batine, nema problema. Svatko tko želi doći – neka dođe.

Ipak, Benn ne glumi hrabrost kada su pravila protiv njega – iskreno priznaje da nikada ne bi kročio u oktogon.

– Nisam ja toliko glup da idem u kavez. Nikad me nećete uhvatiti u kavezu. Znate zašto? Jer bi mi razvalili dupe. Ali to što oni misle da mogu doći ovamo i napraviti to nama… E, to je bezobrazluk.

Facebook komentari