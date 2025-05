Bojković nakon poraza pozvao Janičića na revanš: Išao sam na sve ili ništa i dobio ništa, ponijela me slava

Crnogorac Miloš Janičić je na sinoćnjem FNC 23 događaju u Beogradu, poprilično iznenađujuće, savladao Marka Bojkovića, jednu od glavnih zvijezda.

Bojković se nakon svega oglasio na Instagramu i pozvao Janičića na revanš.

Poručio je da je sinoć dokazivao kako može primati udarce te da su ga ponijeli uspjeh, slava i novac.

– Išao sam na sve ili ništa i dobio veliko ništa. Ne znam šta mi se tačno dogodilo pa da ne pratim taktiku i da se idem dokazivati kako mogu primati udarce. Nema nazad, ne mogu vratiti vrijeme. Ponio me uspjeh, slava, novac i te neke gluposti. Sada samo znam da nikada nisam bio motiviraniji i nikada neću odustati od borbe i svog cilja. Janičiću svaka čast, pošteno je pobijedio. Ako je on za, ja sam spreman da odradimo revanš. Ovo mi je trebalo da bi bio mnogo bolja verzija sebe. Vratilo me na zemlju i pokazalo da mnogo griješim i da ovaj sport ne prašta gluposti – rekao je.

Treba naglasiti da je i publika okrenula leđa Bojkoviću, a kada je Janičić odnio pobjedu zapaljene su i baklje kako bi se proslavila pobjeda.

