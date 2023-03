Nurkić u biznisu: Vrtoglava cijena kilograma kafe ‘Bosnian Beans’

Kafa je dostupna na američkom tržištu, piše Pressmediabih.

Kako se navodi, kilogram ove kafe koštat će 39 dolara, što je oko 71 KM.

Nurkić je na Twitteru o novom biznisu obavijestio javnost, a naveo je i kako će 3 dolara od svakog prodatog pakovanja ili u njegovu fondaciju.

“Bosnian Beans kafa zapravno nije iz Bosne, ali Jusuf Nurkić jeste. Rođen je u Bosni, a u SAD je došao igrati košarku. Nadimak mu je Bosanska zvijer, svakodnevni posao mu je igranje centra za Trail Blazerse, ali ima još jednu strast u životu – kafu”, piše na zvaničnoj web stranici.

I’m thrilled to bring back Bosnian Beans! I LOVE coffee so much that I partnered with the Portland-based coffee company, @PDXcoffeeroast to create my own. For every bag sold, $3 is donated to The Jusuf Nurkic Foundation. pic.twitter.com/CmaW2GWfXq

— Jusuf Nurkić ???????? (@bosnianbeast27) March 21, 2023