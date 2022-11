Bivši selektor BiH preuzima košarkaše Crvene zvezde

Po pisanju brojnih srpskih medija vrlo brzo će uslijediti promjena na trenerskoj klupi Crvene zvezde, a klub će preuzeti iskusni 65-godišnji crnogorski košarkaški stručnjak Duško Ivanović.

U igračkoj karijeri Ivanović je najuspješnije dane proživljavao igrajući za splitsku Jugoplastiku, dok je u dugoj trenerskoj karijeri najdublji pečat ostavio u španskoj Baskoniji gdje je radio u čak tri navrata. U tom je klubu bio trener od 2000. do 2005. pa od 2008. do 2012. godine, a tamo je obavljao i posljednji trenerski posao od 2019. do prošle godine.

Ivanović je i bivši selektor reprezentacije BiH, koju je vodio od 2014. do 2015. godine.

Crvena zvezda je pod trenerskim vodstvom Vlade Jovanovića loše otvorila novu sezonu pa je tako na tabeli Eurolige na posljednjem mjestu s omjerom 1-6. Nedavno je i u regionalnoj ABA ligi doživjela neočekivani poraz, sjajni Zadar je slavio u Beogradu.

Navodi se i kako će Ivanović potpisati ugovor do kraja sezone 2023./24.

