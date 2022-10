Bivši selektor BiH Aleksandar Petrović preuzeo reprezentaciju Hrvatske

Novi ciklus pretkvalifikacija za Europsko prvenstvo je pred vratima – već 10. novembra reprezentacija Hrvatske u Grazu igra protiv Austrije, a 13.11.2022. na rasporedu je domaća utakmica s Poljskom u Zagrebu.

Sportski direktor Aleksandar Petrović od svog je imenovanja vodio mnoge razgovore o mjestu selekotra reprezentacije, a u konačnici je Upravni odbor HKS-a elektronskom sjednicom održanoj tokom proteklog vikenda jednoglasno donio odluku da se Petrović imenuje vršiteljem dužnosti selektora košarkaške reprezentacije Hrvatske za prozore pretkvalifikacija u studenom 2022. i veljači 2023. godine.

“Kada sam preuzimao struku u Savezu prije četiri tjedna, nisam očekivao da će to otići u ovom smjeru, no s obzirom na sve ono što se dešavalo u prvom krugu razgovora s potencijalnim kandidatima te nakon što sam praktično obišao sve igrače, možda je to i logično rješenje”, po imenovanju je izjavio Aco Petrović dodavši i sljedeće: “Sasvim sigurno je da sam ovog trenutka najinformiraniji što se tiče forme i praćenja, no za mene je to ovog trenutka dodatno opterećenje. Svjestan sam koliko je taj sljedeći prozor bitan i za buduća ljeta jer ako se dobiju obje utakmice, već dobivamo kvalitetno radno ljeto 2023. te bi mogli sudjelovati na pretkvalifikacijama za Olimpijske igre u Parizu. Ulog je velik, prihvatio sam i tu ulogu kao vršitelj dužnosti izbornika dok do kraja sezone ne riješimo pitanje izbornika. Spreman sam odraditi ta dva prozora dok ne dođemo do konačnog rješenja” kazao je Petrović za zvaničnu stranicu hrvatskog košarkaškog saveza.

Hoćete li uskoro odabrati i suradnike u stručnom stožeru reprezentacije?

“Do kraja tjedna ću pokušati probrati sve ono što je najinteresantnije u Hrvatskoj što se tiče mlađih trenera, no prije svega moram porazgovarati s njima. Stoga, do kraja tjedna očekujem da će stručni stožer biti formiran.”

Danas objavljujete i širi popis kandidata za reprezentaciju, a na njemu se nalazi 25 imena.

“Ima dosta igrača koji dosada nisu bili na tom popisu, no to je jednostavno čisto pokazivanje smjera u kojem mislim da bi kroz sljedeće tri godine, do Europskog prvenstva 2025. godine, trebalo ići. Tu ima jako puno mladih igrača, a s druge strane ima i igrača koji su, uvjetno rečeno, granični, a na listi su. Recimo Gnjidić nije na listi jer je njegov medicinski izvještaj takav da sasvim sigurno neće biti spreman za sljedeći prozor, kao ni Ivan Ramljak. Isto tako, tu je i Matković, no on je zaista graničan jer on početkom studenog može biti tretiran dan za danom i očekivati da bude sposoban za igru. Naravno, tu ima igrača koji su u jako dobroj formi i nose i igru i rezultate svojih klubova, poput Ciboninih Kapuste i Bundovića, ili poput Zadrovog Luke Božića. Ovog je trenutka u najdojmljivijoj formi Dragan Bender koji briljira u Obradoiru i u svim utakmicama je redovito i najbolji strijelac i najbolji skakač svoje momčadi. Smatram da je to jedna interesantna lista na kojoj se nalaze igrači koji bi i sljedećih godina trebali biti na njoj”

Postoji li ipak šansa da se na bar jednoj utakmici priključe i naši euroligaški igrači?

“Na listi se ovog trenutka nalaze i Hezonja i Smith. Nalazi se, jednako tako, i Menalo, međutim on ovog trenutka neće biti u fokusu za uži spisak iz razloga što nije na rosteru Virtusa. Što se tiče Hezonje, on je tu iz pragmatičnog razloga – ukoliko Real promijeni odluku zbog možda pritiska i ostalih nacionalnih reprezentacija, recimo Francuske, BiH ili Argentine. Ako se to i ne dogodi, imamo dovoljno širok roster da možemo zvati dalje. Što se tiče Smitha, nadam se da ću početkom studenog od Albe i njihovog sportskog direktora dobiti zeleno svjetlo da Smith bude prisutan na drugoj utakmici pretkvalifikacija 13. listopada u Zagrebu protiv Poljske”

Kada počinju pripreme i koliko ćete igrača pozvati?

“Imat ću bazu od 14 igrača, plus eventualno Smith. Znači, 14 igrača dolazi u obzir za utakmicu protiv Austrije i nadam se da bi se petnaesti, Smith, mogao priključiti nakon Austrije i nakon dva trenažna dana biti spreman za Poljsku. Trodnevni je ciklus priprema uoči prve utakmice, pet treninga, od čega četiri u Zagrebu i peti u Grazu. Povratak u Zagreb je odmah nakon utakmice kako bi odmah 11. i 12. mogli pripremati utakmicu s Poljacima”

Utakmica s Poljskom je zapravo izlučna za sljedeće ljeto?

“Neovisno o tome, ne možemo preskakati Austriju, bez obzira što smatramo i osjećamo i nemamo problema kazati da smo tu apsolutni favoriti, ali sve to treba dokazati na terenu. Teren je mjesto gdje se pokazuje tko koliko vrijedi i nadamo se da ćemo uspjeti to demonstrirati na ove dvije nadolazeće utakmice”, zaključio je novi vršitelj dužnosti selektora, Aleksandar Aco Petrović prneosi “N1“.

