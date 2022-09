Musa: Protiv Slovenije ćemo igrati kao da nam je zadnji meč!

Najbolji pojedinac u našem timu bio je Džanan Musa, a nakon susreta osvrnuo se na sam rezultat.

“Mi smo dali sve od sebe. Ostavili smo sve na terenu i mi smo ekipa koja može igrati sa svima. Imamo kvalitete, a ovu utakmicu ćemo što prije zaboraviti i nastaviti dalje”, jasan je Musa.

Gdje nam je najveća šansa u narednim utakmicama?

“Sve su šanse podjednake, ali treba ići utakmicu po utakmicu. Sutra protiv Slovenije dajemo sve od sebe kao da je zadnja i vidjet ćemo gdje će nas to odvesti”, rekao je Musa.

Poslao je sjajni košarkaš Real Madrida poruku navijačima koji su dali sve od sebe na tribinama dvorane u Kelnu.

“Mi smo bili bolji. Njih je bilo 15 hiljada više, a nisu nas nadjačali. Imamo najbolje navijače, hvala svima što su došli. Nadam se da su prepoznali da ostavljamo srce na terenu i nastavljamo dalje jako. Idemo se boriti”, zaključio je Musa.

Razočaran nakon susreta bio je i Adin Vrabac.

“Mi smo bili spremni na ovu treću četvrtinu. Očekivali smo da će Njemačka zapeti i da će igrati agresivnije i da će ih sudije sigurno pogurati. Bili smo spremni na to, ali nismo uspjeli odgovoriti do kraja. Imali smo još jedan nalet kada smo prišli na osam razlike. Ipak do kraja nismo uspjeli i ostaje mali žal. Ovo je Evropsko prvenstvo i moramo se već okrenuti drugoj utakmici i sutrašnjem danu. Moramo se što bolje spremiti za Sloveniju i odigrati dobar meč”, rekao je Vrabac.

Da li su sudijske odluke imale uticaj na nas?

“Slagao bih kada bih rekao da nije uticalo, ali kaže se ne treba razmišljati o sudijama. Neke odluke koje su večeras donošene bile su na našu štetu. Volio bih da navijači nastave navijati za nas, da nas bodre. Potrebne su nam pobjede za drugi krug i možemo to zajedno ostvariti”, zaključio je Vrabac. prneosi “N1“.

