Musa ispričao kako je izbjegao smrt: Nazvao sam porodicu da se oprostimo

Sjajni bh. košarkaš tada je odmah nakon utakmice morao na hitan operativni zahvat na vratu jer je zbog udarca imao probleme s disanjem, da bi ga već sljedećeg dana prebacili na redovno odjeljenje u bolnici gdje je i počeo s procesom rehabiliacije.

Ipak, da se samoinicijativno nije uputio u bolnicu, pitanje je da li bi uopće preživio.

“Bilo je strašno. Uhvatio sam se za vrat i nisam mogao da pričam. Prišao sam sudiji, pokušavam da mu kažem, ali ne ide glas. Na poluvremenu ulazim u svlačionicu, stanem pred ogledalo i vidim grkljan sa strane stoji. Mislio sam da mi nešto nije u redu s očima”, rekao je Musa gostujući u popularnom podcastu Inkubator, te dodao:

“Vratio sam grkljan, a on se lagano pomjerio na stranu. Nevjerovatno. Ljekar kluba je ušao, pomjerao je grkljan i ja sam propričao. Odigrao sam tu utakmicu, sve je bilo savršeno i nakon utakmice, klupski ljekar mi je rekao da idem kući i da ćemo ujutro na pregled. Smatrao je da nije ništa opasno čim sam mogao igrati”.

Ipak, odluka da ode u bolnicu ispostavila se kao krucijalna, jer je bilo pitanje života i smrti.

“Otišao sam za svaki slučaj u bolnicu da sam miran, da mogu zaspati. Došao sam u bolnicu, vidjeli su hematom i za svaki slučaj su me poslali na CT. Čekao sam i tipkao na telefon s Mahalbašićem šta da mi naruči u restoranu. Zatim ulazi pet ljekara. Uhvatio me je za ruku jedan od njih i govori mi: ‘Nemoj da se prepadneš, sve će biti OK, ali ako te pustimo kući, nećeš se ujutro probuditi’. Nije mi bilo ništa jasno. Saopštili su mi da me za deset minuta moraju hitno operisati. Pokazali su mi snimak grkljana, rekli su mi da dišem bukvalno dva posto i da se svaki tren može zatvoriti i da mi u tom slučaju nema spasa. U tom trenutku ni košarka, ni utakmice, ništa mi nije bilo bitno”, rekao je Musa, kojeg je uhvatila panika.

“Samo sam nazvao porodicu, bukvalno da se oprostim. Poslao sam u grupni chat Breogana poruku da se drže, da svima bude sretno u karijerama. Mislio sam da se neću izvući”, otkrio je novi košarkaš Real Madrida.

Podsjetimo, Musa je nedavno postao novi igrač Kraljevskog kluba s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor. Dvadesettrogodišnji Musa je u prošloj sezoni briljirao u dresu Breogana, te je osvojio titulu najkorisnijeg igrača (MVP) španskog prvenstva, što je bila najbolja preporuka najvećem evropskom klubu da ga dovede u svoje redove.

Bh. košarkaš je odabrao nositi na dresu broj 31, a prošlu sezonu u Breoganu završio je sa najvišim indeksom korisnosti (23,1) u španskoj ligi, te prosjekom od 20,1 poena, također najboljim u cijeloj ligi. prneosi “Klix“.

