Džanan Musa: Sretan sam što sam došao u najveći klub na svijetu

Džanan Musa (23) danas je postao novi košarkaš velikog Real Madrida.

Musa je potpisao dvogodišnji ugovor sa slavnim klubom, a nakon potpisa je istakao da je stigao u najveći klub na svijetu.

“Sretan sam što sam u najvećem klubu na svijetu. Posebno mjesto i posebni ljudi. Želio bih zahvaliti svojoj porodici, svojim trenerima i bivšim saigračima. Spreman sam naporno raditi i pomoći i ekipi”, poručio je Džanan i osvrnuo se na nastupe u narednoj sezoni u Euroligi:

“To je najbolje takmičenje u Europi i drugo na svijetu. Stvarno želim igrati u Euroligi u kojoj morate biti spremnu svaku utakmicu, jer kada igrate za Real uvijek morate pobijediti. Real je najveći klub.”

Naš reprezentativac je kazao da mu je glavni cilj da timu pomogne da pobjeđuje, a da mu individualna statistika nije toliko bitna.

Također, Džanan je rekao da su ga u Realu impresionirali Sergio Lull te Edy Tavares.

Inače, Musa je prošle sezone igrao sjajno za ekipu Breogana i dobio je nagradu za najkorisnijeg (MVP) igrača u španskoj ACB ligi.

U dosadašnjoj karijeri nastupao je za Cedevitu iz Zagreba, New York te turski Efes Pilsen.

Happy to be in the biggest club on the World. Special place and special people. I would like to thank to my family and my coaches and ex teammates. Ready to work hard and help the team. #HalaMadridYNadaMas pic.twitter.com/FO61yjYDlh

— Dzanan Musa (@DzMusa) July 14, 2022