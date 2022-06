Dončić i društvo iz Slovenije razbili Hrvatsku

Košarkaši Slovenije ubjedljivo su pobijedili Hrvatsku u meču 5. kola prve runde kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a konačan rezultat susreta u Ljubljani glasio je 97:69.

Slovenija je sjajno otvorila meč i već nakon prvih 10 minuta bilo je jasno da će doći do pobjede i da Hrvatska faktički nema šta tražiti u ovom susretu.

Nakon početnog egala (7:6), domaćin pravi seriju od 20:0 te dolazi u vodstvo od 27:6, da bi do kraja prve dionice još više povećali svoju prednost koja je na kraju iznosila 33:8.

U drugoj četvrtini je Hrvatska zaigrala nešto bolje i uspjela smanjiti razliku Slovenije na 19 poena (54:35), no to je bilo sve od njih i u nastavku meča nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti prednost Slovenaca koji su kontrolisali rezultat i u konačnici došli do pobjede.

Najefikasniji igrač na meču bio je Hrvat Hezonja koji je ubacio 22 poena uz devet skokova i šest asistencija, dok je u pobjedničkom timu najbolji bio Dončić koji je ubacio 21 poen uz osam skokova i deset asistencija.

Pratio ga je Dragić koji je ubacio 19 poena uz četiri skoka i tri asistencije, a još izdvajamo i učinak Tobeyja koji je ubacio 16 poena te imao 13 skokova.

Za Sloveniju je ovo treća pobjeda u grupnoj fazi i sada imaju omjer od 3-2, dok je Hrvatima ovo četvrti poraz i oni se nalaze na posljednjem mjestu s omjerom 1-4.

Naredni meč Hrvati igraju protiv Finske na svom terenu, dok će Slovenija gostovati Švedskoj.

