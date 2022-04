Džanan Musa iz bolnice: Operacija je prošla dobro, vratit ću se jači

“Nikad ne prestani da se smiješ! Elhamdulillah! Hvala svima na porukama, operacija je prošla dobro i vratit ću se jači! Volim vas sve”, napisao je Musa.

Never stop smiling😁! Elhamdulillah!! Thank you everybody for the messages, surgery went well and I will be back stronger! Love you all. pic.twitter.com/PNn3HxJw1U

— Dzanan Musa (@DzMusa) April 15, 2022