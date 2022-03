Jusuf Nurkić se unio u lice navijaču pa dobio kaznu od 40.000 dolara

Bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić (27) zbog ozljede već dulje vrijeme ne igra za Portland Trail Blazerse, ali s tribina vjerno prati svoju momčad.

Nakon pobjede Blazerse protiv Indiana Pacersa (129-98), Nurkić se spustio s tribine te je prišao jednom mladom navijaču koji ga je snimao mobitelom. Unio mu se u lice i uzeo isti iz ruke te ga bacio u publiku.

Jusuf Nurkic was NOT happy with what this fan said/did, got in his face, and tossed his phone 😳pic.twitter.com/yboKUzVcL1

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 21, 2022