NBA liga kaznila Jusufa Nurkića

NBA liga kaznila je našeg najboljeg košarkaša Jusufa Nurkića, nakon što je prije dvije noći jednom mladom navijaču Indijana Pejsersa uzeo iz ruke mobitel i bacio ga.

Zbog toga je Nurkić danas kažnjen novčanom kaznom od 40.000 dolara.

Naš košarkaški as se još nije oglasio povodom ovog incidenta, a podsjetimo, on je zbog povrede već nekoliko sedmica van terena, piše Avaz.

Nurkic stares down a fan and tosses his phone after the Blazers-Pacers game 😳

(via Sheebswrld/IG) pic.twitter.com/zevnDvjbda

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2022