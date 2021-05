Nurkić odgovorio: Klaun kaže da ne igram odbranu, a on bi bio maskota

Bosanskohercegovački centar Jusuf Nurkić odgovorio je na prozivke Kendrika Perkinsa (Kendricka), bivšeg košarkaša, rekavši mu kako on ne bi mogao igrati današnju košarku.

Prvo je Perkins prozvao Nurkića napisavši na Twitteru da su Nurk i njegov saigrač iz Portlanda Enes Kanter najgori centri lige kada je riječ o defanzivnim zadacima. “Bosanska zvijer” na prozivke odgovara na najbolji mogući način – sjajnom partijom i fenomenalnom igri u defanzivi zbog čega mu je kapu skinuo i Nikola Jokić, a onda, Nurkić kreće u kontru i Perkinsu.

– Ne znam smijem li da pričam o odbrani. Neki klaun je govorio da sam jedan od najgorih u ligi. Neki čovjek po imenu… On je analitičar, radi na ESPN, veliki momak, Kendrik Perkins. U današnjoj ligi, on bi bio maskota. Ne znam zašto je rekao to što je rekao, nije to baš neki potez. Znam da mora da tvituje, ali ja nisam ovdje zbog takvih stvari… I to su riječi koje dolaze od čoveka koji danas ne bi mogao da igra u ligi“, rekao je Nurkić, koji je utakmicu protiv Denvera završio sa 17 ubačenih poena, šest skokova i dvije blokade.

Inače, Perkins je nastupao za Boston Seltikse, Oklahoma Tanderse, Klivland Kavse, Nju Orleans Pelikanse, potom Kanton Čardže i onda se oprostio kao član Klivland Kavsa, prenosi Sport-Avaz

