U KK Velež tvrde: Košarkaški savez će nas nepravedno izbaciti iz A1 lige

Bod više od Veleža ima Real Way, ali upravo taj jedan bod koji će biti presudan, prema svemu sudeći tim iz Sarajeva nije trebao imati. Tako makar tvrde u Veležu. Zbog pandemije koronavirusa još 3. decembra odgođena je utakmica 3. kola između Radničkog iz Goražda te tada Spars Realwaya. Utakmica se trebala odigrati do 15. januara 2021. godine za što su saglasnost dali i ostali klubovi.

U međuvremenu došlo je do zanimljive situacije, Spars i Real Way su raskinuli suradnju, Sparsi su povukli svoje igrače iz drugog tima, a Spars Realway je postao Real Way. Novonastalom klubu saglasnost za nastavak takmičenja dali su svi klubovi, međutim odigravanje zaostale utakmice ostalo je sporno.

Utakmica je odigrana 28. januara, iako je prvi dio prvenstva završen 12. decembra prošle godine, iako je sasvim jasno da je u međuvremenu bilo dovoljno vremena da se odigraju sve zaostale utakmice. Pobjedu u spornoj utakmici ostvario je Radnički rezultatom 92:86.

U Veležu tvrde da ova utakmica nije trebala biti odigrana nakon 17. januara, te je ista trebala biti registrirana službenim rezultatom 20:0 za Radnički, jer klubovi nisu mogli i smjeli igrati sa igračima registrovanim nakon prvog dijela sezone. Da stvar bude zanimljivija, Košarkaški savezi Zenice, Tuzle i Sarajeva, spornu utakmicu trećeg kola uvrstili su u redovni raspored 10. kola.

U slučaju da je ista registrirana 20:0 u korist Radničkog, Real Waya bi imao bod manje, te bi ovaj tim preselio u niži rang.

