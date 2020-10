Ervin Zukanović rekao ‘zbogom’ Zmajevima

Bh. reprezentativac, Ervin Zukanović, koji trenutno u Turskoj nastupa za Karagumruk, putem Instagrama se oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine, prenosi “Sport1“.

Zukanović je napisao kako je svakom profesionalnom sportisti jedan od najvećih ciljeva da nastupa za reprezentaciju svoje zemlje, te da rame uz rame sa svojim saigračima, uz podršku navijača, porodice i cijele nacije, brani boje svoje zastave.

“Osjećaj kada slušam našu himnu je neopisiv i daje jednaku motivaciju na bilo kojem terenu. Od prvog nastupa davne 2012. godine sa dresom omiljene zastave imao sam cilj da iznesemo našu reprezentaciju na veliko takmičenje. Nažalost, taj san mi je oduzet 2014. godine u Brazilu i već tada sam razmišljao o povlačenju. Međutim, život i karijera su me naučili da se trudom i oscilacijama izazova prevazilaze sve prepreke i brišu sva odustajanja. Svaka prepreka na toj strani bivala je nagrađena uspjehom u klubovima za koje sam igrao. Ljubav i predanost državnim bojama su me uvijek vraćale ali su povrede bile te koje su me zaustavile i primorale da je došlo vrijeme da završim ovo poglavlje sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine i posvetim se u potpunosti matičnom klubu. Vrijeme je da nove generacije ispunjavaju istu želju i uživaju veću sreću u budućim takmičenjima. Hvala saigračima sa kojima sam stekao prijateljstvo, pojedincima iz Saveza, novinarima i neumornim i vjernim navijačima koji su nas u stopu pratili i podržavali u svim rezultatima“, navodi Zukanović u oproštajnoj poruci.

