Ljekar tvrdi: Košarkaš koji je preminuo zbog koronavirusa nije smio trenirati tri do šest mjeseci

Informacija da je Majkl Odžo (Michael Ojo) košarkaš Crvene zvezde koji je preminuo na treningu nedavno bio pozitivan na koronavirus i da je počeo trenirati nakon što je dobio nalaz da je ozdravio, baca potpuno novu svjetlost na ovaj slučaj.

Sportisti koji su preležali ovu bolest ne bi trebalo da se izlažu naporima nekoliko mjeseci, jer virus, prema nekim istraživanjima, napada i srčani mišić, mišljenje je kardiloga iz KBC Siniše Pavlovića.

On je naglasio da je Odžo napravio veliku grešku što je prerano počeo naporno da trenira.

– To je katastrofalna greška. Ljudskom organizmu treba dosta vremena da se oporavi, jer poznato je da koronavirus napada i neke srčane mišiće i izaziva promjene na njima. Prema istraživanjima, čovjek nakon koronavirusa bar tri do šest mjeseci ne smije da se bavi nikakvim sportom, ali to je sve drugačije kao što vidite, rekao je dr, Pavlović za “Espreso“.

Facebook komentari