Spektakl u Orlandu može početi: Večeras se vraća NBA liga, Nurkić i Musa ponovo u akciji

Virus koji je zaustavio apsolutno čitav svijet sredinom marta pojavio se i među NBA igračima, odnosno kod igrača Utah Jazza Rudyja Goberta, nakon čega su čelnici lige odlučili suspendovati takmičenje do daljnjeg, odnosno dok se situacija barem malo ne smiri.

Kako se virus nastavio ubrazno širiti, vodstvo NBA lige pronašlo je jedan potpuno novi način na koji će završiti sezonu. Oni su nakon brojnih analiza i raznih prijedloga odlučili da timovi koji nemaju nikakve šanse za play-off ne rizikuju povrede igrača, odnosno da su završili sezonu te su kreirali novi format od 22 tima koja će odigrati po osam utakmica i nakon toga će biti odlučeno ko će igrati u play-offu.

Koje ekipe nastavljaju takmičenje?

Ekipe koje će igrati u novom formatu NBA lige su: Boston, Brooklyn, Dallas, Denver, Houston, Indiana, LA Clippersi, LA Lakersi, Memphis, Miami, Milwaukee, New Orleans, Oklahoma, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio, Toronto, Utah i Washington.

Iz Zapadne konferencije će biti 13 timova, dok će iz Istočne konferencije igrati devet timova. Razlog za takvu odluku je što na zapadu čak pet timova ima šansu da se domogne play-offa, a na istoku samo Washington, što daje broj od 13 timova sa zapada i devet s istoka, odnosno ukupno 22 tima.

Ono što je za čelnike NBA lige najvažnije jeste činjenica da u posljednjem krugu testiranja nije bio nijedan igrač pozitivan na koronavirus, a testirano je ukupno 344 košarkaša. Jasno, utakmice će se igrati bez prisustva publike, igrat će se u tri različite dvorane u sklopu kompleksa, a direktan prijenos najjače košarkaške lige svijeta emitovat će se u čak 215 zemalja.

NBA IS BACK!

Seeding Games begin TONIGHT on TNT with @utahjazz at @PelicansNBA at 6:30 PM ET, then @LAClippers at @Lakers at 9:00 PM ET. #WholeNewGame pic.twitter.com/TzSG3SQigO

— NBA (@NBA) July 30, 2020