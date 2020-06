Preminuo Wes Unseld, legendarni košarkaš i član Kuće slavnih

Ovu vijest su objavili Washington Wizardsi za koji je nastupao od 1968. do 1981. godine (od 1968. do 1973. godine za tadašnje Baltimore Bulletse, a od 1973. do 1981. za Washington Bulletse koji su se 1997. godine preimenovali u Wizardse).

Unseld je jedan od najboljih centara u historiji. Bio je drugi izbor drafta 1968. godine, a koliko je bio dobar govori podatak da je u prvoj sezoni odmah osvojio MVP nagradu. To je jedino pošlo za rukom samo još jednom čovjeku – Wiltu Chamberlainu.

Predvodio je Bulletse do njihove jedine titule prvaka 1978. godine kada je bio i MVP finala.

Od 1988. godine je član Kuće slavnih u Springfieldu, a upravo je od te godine do 1994. bio trener Bulletsa, a kasnije je bio i generalni menadžer kluba, prenosi “Klix“.

Facebook komentari