Nurkić o izboru Marce: Razumijem što mene nisu stavili, ali što nema Vučevića?

Po njihovom izboru, najboljih 12 činili bi: Miloš Teodosić, Vasilije Micić, Goran Dragić, Bogdan Bogdanović, Bojan Bogdanović, Nemanja Bjelica, Luka Dončić, Nikola Jokić, Dario Šarić, Boban Marjanović, Nikola Milutinov i Bojan Dubljević.

Naš najbolji košarkaš Jusuf Nurkić, oglasio se na društvenim mrežma.

“Brate, Nikola Vučević. Razumijem što mene nisu stavili, ali šta imaju protiv tebe. “Marca”, samo nam reci ko je novinar”, upitao se Nurkić, prenosi “Radiosarajevo“.

Brate ⁦@NikolaVucevic⁩ razumijem sto mene nisu stavili😂 Ali sta imaju protiv tebe?😅🤯 @marca⁩ just let us know who is journalist 🤡 #DoBetter https://t.co/dAyZCsxJ1T

— Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) May 12, 2020