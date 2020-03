Srbijanska odbojkašica užasnuta: Sve je gore, niko se ne može oprostiti od preminulih

Najveći broj smrtnih slučajeva u svijetu zabilježila je upravo Italija, čak 3.405, a u ovoj zemlji je 41.035 ljudi oboljelo od koronavirusa.

Jovana, srbijanska odbojkašica koja igra u Italiji, prenijela je svoje viđenje situacije u ovoj državi te je još jednom upozorila koliko je koronavirus opasan i kakve posljedice može ostaviti ukoliko se nastavi širiti.

Njen status na Facebooku prenosimo od cijelosti.

“Ne pišem često, skoro nikad, ali evo sada imam potrebu. Covid-19 je virus koji nas je zatvorio po kućama. Ali je li samo to? Od koronavirusa se umire. To je činjenica. I ne samo da se umire. Umirete sami. Nigdje nikog osim medicinskog osoblja koje je opremljeno da im se jedva vide oči. Nikog da uhvati za ruku umirućeg i oboljelog. Nikog. Danas se u talijanskom gradu Bergamu dogodilo nešto još gore. Vojska je došla po kovčege preminulih i direktno ih odvezla u krematorij. To je to. Niko nije mogao da ih vidi. Niko da se oprosti od tih ljudi. Ušli su u bolnicu zaraženi, borili se sami, bez svojih bližnjih. I izgubili…sami… bez svojih bližnjih. Neće biti sahrane. Kremirani i to je to”, napisala je Jovana, nakon čega je poslala snažnu poruku svim ljudima koji još uvijek nisu ozbiljno shvatili koronavirus.

“Dragi moji, vi nastavite izlaziti po kafićima, šetati se parkovima ili centrima. Da posjećujete tržne centre ili prodavnice ili što god bilo što još uvijek nije zatvoreno. Izlažete riziku sebe i svoje bližnje, ne samo od zaraze nego i od umiranja u samoći. Budimo pametniji. Volimo ne samo svoj život, nego živote naših bližnjih i svih drugih ljudi koje možemo potencijalno dovesti u opasnost. Poštujmo zakon što je strože moguće, da bi ovo crno vrijeme prošlo što prije. Nadam se da će ovaj post bar nekom promijeniti način razmišljanja i da će pokušati uvjeriti bližnje, prijatelje ili bilo koga da za kafiće ima vremena. Bitno da smo svi zdravi”, napisala je Jovana, prenosi “Klix“.

Facebook komentari