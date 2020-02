Reprezentativci BiH zamalo do novog preokreta: Slavlje Grka u prepunom Mejdanu

Puleni Vedrana Bosnića odlično su počeli meč i na krilima Adamovića i Halilovića vodili tokom cijele prve četvrtine. Nažalost, rano smo ušli u bonus, što su Grci iskoristili i na isteku četvrtine prvi put došli u vodstvo (16:17), prenosi “RadioSarajevo“.

I druga četvrtina prolazi u ravnopravnoj borbi, rezultat je nekoliko puta izjednačen, no ponovo Grcima pripada finiš i u 18. minuti Giannopoulos pogađa za +9 (29:38). Do odlaska na odmor “Zmajevi” uspijevaju pogotkom Miloševića sa zvukom sirene smanjiti na 34:40.

Reprezentativci održavaju pristojan zaostatak do 23. minute (39:45), no onda do izražaja dolazi kvalitet grčke reprezentacije. Agravanis i Margaritis, čak i bez pomoći pomalo blijedog Mantzarisa, odlaze na +12 (39:51) u 27. minuti. Uoči posljednjih 10 minuta Grci su stigli do +16 (43:59) zahvaljujući odličnoj igri u odbrani, uspjevši da zaustave ulaske u reket naših igrača.

Kao i u meču protiv Latvije, reprezentativci BiH se nisu predavali i u posljednjoj četvrtini su počeli stizati prednost protivnika. U 34. minuti Grci su imali +15 (48:63), no onda su Zmajevi napravili seriju 10:0 i stigli na samo -5 (58:63).

Činilo se da je sve dileme riješila trojka Agravanisa za 61:68 na isteku pretposljednjeg minuta, no uzvratio je Atić trojkom uz faul (65:68). Reprezentativci BiH imali su u posljednjih 20-ak sekundi napad i šansu da trojkom uđu produžetak, no Atić nije uspio.

Najefikasniji u reprezentraciji BiH bili su Milošević (17), Halilović (9), Atić (13) i Sulejmanović (8), dok su Grke predvodili Agravanis (17), Margaritis (14) i Larentzakis (15).

U drugoj utakmici 2. kola naše grupe H, Bugarska je na svom terenu nakon dva produžetka pobijedila Latviju 110:104. To znači da Grci imaju dvije pobjede, BiH i Bugarska po jednu, dok je Latvija bez trijumfa.

