Tužna vijest iz Španije: U 36. godini preminuo Sarajlija Selver Džigal

Vijest je o smrti mladog i priznatog košarkaškog djelatnika je potresla košarkašku javnost u Evropi, piše Bhbasket.ba.

Džigal je rođen 1984. godine u Sarajevu, školovanje nastavio u Barceloni 1999. godine. Govorio pet svjetskih jezika, te koji je svojim znanjem, kvalitetom i organizacijom zadobio povjerenje ljudi u Euroligi, piše “Bhbasket“.

Džigal nikada nije zaboravio svog trenera Seada Peštu, s kojim je sarađivao u KK Bosna, i njegove savjete “učiti, učiti i samo učiti”.

“Selver Džigal, moj bivši igrač je jučer preselio na bolji svijet u 36 godini. Srce je otkazalo. Moraš ga imati da bi ti otkazalo. A on je sav bio srce. Ko ne zna koliko je bio bitan u Evropi nikad na osnovu njegovog ponašanja ne bi to zaključio. Skroman, pristojan. Još sam u šoku, plačem otkako sam čuo. Znam da sam veliki, umrli su mi roditelji, u ratu su mi ginuli neki od najboljih prijatelja, ali teško je podnijeti da vam umiru bivši igrači, djeca takoreći. Volio sam ga mnogo, a i on je mene. Vrijedan, čestit i naprosto sjajan momak. Izgradio karijeru sam, napravio ime u evropskoj košarci zahvaljući prije svega svom obrazovanju. El-Fatiha dobri moj dječače. Misli na svoju Bosnu i Hercegovinu gore, a i mi ćemo misliti na tebe”, napisao je Pešto na svom Facebook profilu.

Samir Avdić, bivši as KK Bosna i novi direktor košarkaške reprezentacije BiH oprostio se od Džigala na svom Facebook profilu.

