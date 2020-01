Ko je Gianna Bryant – mlada košarkaška zvijezda koja nikada neće zasijati

Trinaestogodišnja Gigi je bila veliki košarkaški talenat i uz pomoć ličnog trenera – Kobeja – nadala se životu profesionalne košarkašice, piše “Radio Sarajevo“.

Bryant je bio uvjeren da će ona uspjeti u tome. Često je govorio o njenim željama da ga naslijedi i bude zvijezda ženske košarke.

Nažalost, košarkaški svijet neće biti u mogućnosti vidjeti da li bi se to zaista i dogodilo.

Njih dvoje su često išli zajedno na košarkaške utakmice, a mnogi navode da su bili veoma bliski.

Kobe and Gianna meant a lot to our program. Our thoughts are with the Bryant family.

Mamba Mentality will live on forever, but they are deeply missed.

— UConn Women's Hoops (@UConnWBB) 26. siječnja 2020.