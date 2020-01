Bila je Kobijeva nasljednica: “Pitali su me zašto nemam sina, ona im je na to odgovarala odmah”

Kobi je bio ponosni otac četiri kćerke, sjećanje na njega sada će čuvati Natalija Dijamant (Natalia Diamante), Bjanka Bela (Bianka Bella) i Kapri Kobi (Capri Kobe), a Đijana je bila viđena kao nasljednica, najviše je voljela košarku.

Kada je gostovao kod Džimija Kimela (Jimmy Kimmel) 2018., Kobi je rekao da bi ona mogla da se oproba u WNBA.

“Fanovi bi dolazili do mene i obraćali mi se u stilu “hej, pa trebalo bi da imaš sina… trebalo bi da ima nekog ko će nastaviti tradiciju, nastaviti naslijeđe”. Onda bi uletjela Đijana. Rekla mi “hej, pa ja sam tu! Ne treba nam nikakav dječak za to. Ja imam to u sebi””, govorio je Kobi, piše “Avaz“.

Zajedno su dolazili i na utakmice, nedavno je zabilježen njihov simpatični razgovor u prvom redu na meču Lejkersa, što je naročito postalo viralno i potresno poslije nesreće.

