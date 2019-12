Jusuf Nurkić odgovorio zlobnom komentatoru: Došao u majici s jasnom porukom

Bio je to povratak Nurkića u Denver, a osim što se vratio u Pepsi Centar u kojem je počeo svoju NBA karijeru, vratio se i u dvoranu u kojoj je prošle godine njegov Portland igrao polufinalnu seriju Zapadne konferencije, piše “Avaz“.

Tokom te serije komentator Radio Denvera i analitičar Skot Hestings (Scott Hastings) rekao je: “Uvijek izigrava mangupa, udarite ga u cjevanicu“, misleći na Nurkića.

Budući da je Nurkić ranije te sezone slomio nogu, košarkaški svijet bio je šokiran izjavom Hestingsa.

Riječi komentatora nije zaboravio Nurkić pa je u Denver došao s majicom na kojoj je pisalo “Udari ga u cjevanicu“, te crtežom noge i strelicom koja pokazuje cjevanicu.

Nurk's troll game continues here in Denver, as he appears to be wearing a “kick him in the shin” shirt. For those who don't recall, Denver announcer said that on radio broadcast during playoffs last season. #RipCity pic.twitter.com/RTndB1vVDR

— Chris Burkhardt (@CBurkhardtNBCS) 13. prosinca 2019.