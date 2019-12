Supruga Milana Gurovića otkrila užasne detalje

Gurović je u srijedu uhapšen nakon što je ta tortura eskalirala napadom na suprugu i kćerku, koji se dogodio u utorak uveče. Protiv bivšeg košarkaša krivičnu prijavu zbog nasilja u porodici podnijela je upravo supruga.

Nakon dolaska Hitne pomoći (supruga košarkaša i njegova kćerka požalile su se na tjelesne povrede koje su kvalifikovane kao lake), žena je ispričala policiji da od bivšeg košarkaša sa kojim je u dugogodišnjem braku, trpi mučenje i nasilje već godinu dana. Ona je to rekla nakon što je do detalja opisala napad koji joj se dogodio u utorak.

Tanja Gurović ispričala je da ju je Milan Gurović udarao pesnicama po glavi, da je od udaraca pala na zemlju, ali je on i nakon toga nastavio da je tuče, odnosno šutira. Nakon toga pozvala je kćerku na mobilni telefon, a tinejdžerka je došla u stan da zaštiti majku. Zbog toga je izvukla deblji kraj: prema prijavi, Gurović je kćerki udarao glavu o stepenik. Nakon toga je, navodno, hladnokrvno nastavio da večera.

Maloljetnica je zadobila povrede nosa, dok Gurovićeva supruga nema vidljive povrede, ali se žali na bol od povreda lica i stomaka.

Košarkašu su u srijedu određene dvije hitne mjere: zabrana prilaska i kontaktiranja sa suprugom Tanjom i kćerkom, kao i udaljenje iz stana. Gurović je danas sklopio sporazum sa Trećim osnovnim tužilaštvom u kojem je priznao da je bio nasilan prema supruzi i kćerki i osuđen je na 10 mjeseci kućnog zatvora. Njemu je izrečena i zabrana prilaska supruzi i kćerki.

U razgovoru neposredno prije hapšenja, Gurović je ponudio svoju verziju događaja, u kojoj je optužio suprugu da mu “smiješta”.

– Hoće da mi napakuje jer već dvije, tri godine hoću da se razvedem, a ona neće. Neće zato što sam ja Milan Gurović i imam para. Ne želim da pravdam sebe, ali žena me je napala. Vratio sam se iz Novog Sada, bio sam kod majke. Žena je odmah počela da histeriše, da me pljuje, odgurnula me je. Tada sam je uhvatio za vilicu i odgurnuo. Kćerku sam odgurnuo, zakačio sam je noktom, ima malu rasjekotinu. Žena je pozvala Hitnu pomoć i prenemagala se kao da je na samrti, a nema nijednu masnicu – tvrdio je on.

U policiji je ispričao sličnu priču, koja se, ipak, u jednom bitnom detalju razlikuje. Gurović je, naime, inspektorima rekao da je maloljetna kćerka na njega nasrnula – nožem.

Milanu Guroviću ovo nije prvi nasilni ispad u životu, ali ni u bogatoj košarkaškoj karijeri. Bivši košarkaš posljednju krivičnu prijavu zaradio je zbog nereda na sportskim priredbama, kada je jednog navijača pogodio plastičnom flašicom u glavu. Posebno je šokantno što je to uradio dok je u svojstvu trenera vodio ekipu koja je igrala na tom meču. Gurovića je nezgodni temperament pratio i kroz igračku karijeru. Učestvovao je u nizu incidenata na utakmicama, bio optužen da je pljunuo sudiju usred meča, žestoko se potukao sa protivničkim igračem u Poljskoj, piše “Blic“.

