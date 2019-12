Supruga Milana Gurovića ispričala detalje napada na nju i maloljetnu kćerku

Kako se saznaje, nesretna žena ispričala je da je od udaraca pala na zemlju, a da je Gurović i nakon toga nastavio da je bije.

U ovaj užasan napad umiješala se njihova maloljetna kćerka koja je, kako je Tanja ispričala policajcima, pokušala da je zaštiti i zbog toga je “izvukla deblji kraj”.

– Gurović je kćerki glavom udarao o stepenik! – kaže izvor “Blica” iz policije. Kako se saznaje maloljetnica je zadobila povrede nosa, dok Gurovićeva supruga nema vidljive povrede, ali se žali na bolove na licu i stomaku.

Na adresi u Novom Beogradu gdje Gurović živi sa porodicom u dupleksu, danas se na interfon javila žena koja se predstavila kao Tanjina sestra. Ona je kratko rekla da porodica ne želi da daju nikakve izjave o napadu.

Komšije porodice Gurović uglavnom su rekle da nisu ništa čule spornog dana, kao i da nisu vidjeli policiju. Međutim jedna od komšnica potvrdila je da je iz stana Gurovića čula buku.

Bivši košarkaš za “Blic” je, nakon incidenta, priznao da je nasrnuo na suprugu i kćerku, ali je krivicu za napad svalio na suprugu koja, kako tvrdi, “želi da mu napakuje” incident.

– Supruga hoće da mi napakuje jer već dvije, tri godine hoću da se razvedem, a ona neće. Neće zato što sam ja Milan Gurović i imam para – tvrdi Gurović, koji je dobio krivičnu prijavu zbog napada na ženu i kćerku.

Gurović je u vrijeme kada smo razgovarali sa njim bio u Novom sadu, kod majke. Odlučio je da priča za “Blic” jer kako tvrdi želi da se čuje “prava istina” o onome što se dogorilo u utorak uveče.

– Ne želim da pravdam sebe, ali žena me je napala. Vratio sam se iz Novog Sada, bio sam kod majke. Žena je odmah počela da histeriše, da me pljuje, odgurnula me je. Tada sam je uhvatio za vilicu i odgurnuo – rekao je proslavljeni košarkaš.

Loading..

loading...

Facebook komentari