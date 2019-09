Australija prvi put u polufinalu Mundobasketa

Australci će se za prvo finale u povijesti svjetskih prvenstava boriti protiv Španjolske, dok će u drugom polufinalu snage odmjeriti Argentina i Francuska, piše “Hina”.

“Boomersima” je već ulazak u polufinale najveći uspjeh. Do sada nikada nisu prošli dalje od četvrtfinala, dva puta su bili peti. I Česi mogu biti zadovoljni usprkos porazu jer su u svom premijenom nastupu na svjetskom prvenstvu odmah stigli do četvrtfinala.

Nakon prve dvije izjednačene četvrtine i australskog vodstva 33-30, utakmica je prelomljena u trećoj dionici koju su Australci dobili sa 30-18. Česi su u prvom poluvremenu primili 33 koša, no u trećoj četvrtini njihova se obrana raspala primivši čak 30 koševa.

Na otvaranju zadnje dionice Češka je zaprijetila serijom 7-0, smanjivši na 63-55. Međutim, “Boomersi” su brzo izašli iz krize i pet minuta prije kraja vratili su se na +14 (71-57) obranivši prednost do kraja.

Australiju su do pobjede predvodili Patty Mills sa 24 koša i šest asistencija, te Chris Goulding sa 14 koševa, dok je australski košarkaš hrvatskog porijekla Andrew Bogut zabio 10 koševa uz dva skoka, tri asistencije i tri blokade.

Kod Čeha najefikasniji su bili Patrik Auda sa 21 košem, te Tomaš Satoransky koji je upisao 13 koševa, 13 asistencija i devet skokova. Pavel Pumprla je dodao 10 koševa.

U ranije odigranom susretu Francuska je izborila plasman u polufinale pobijedivši u četvrtfinalu branitelja naslova Amerikance sa 89-79.

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj su Francuzi bili bolji veći dio utakmice, ali su i Amerikanci mogli do pobjede. Francuska je u trećoj četvrtini imala +10, no branitelji naslova su okrenuli rezultat i stigli do prednosti od sedam razlike (72-65), no tada su stali. Francuska se oporavila i u završnici utakmice ponovo došla u plus i na koncu slavila s velikih +10.

Francuzi su i prije četiri godine na SP-u u Španjolskoj također stigli do polufinala u kojem su izgubili od Srbije (85-90), a potom su u dvoboju za broncu pobijedili Litvu 95-93.

Amerikanci su posljednji put ostali bez polufinala na svjetskom prvenstvu 2002. pred svojim navijačima kada su u četvrtfinalu izgubili od Jugoslavije (78-81). Prije toga medalju nisu osvojili 1978. na Filipinima.

Francusku su do pobjede predvodili Evan Fournier sa 22 koša, Rudy Gobert sa 21 košem i 16 skokova, te Nando De Colo sa 18 koševa. U američkim redovima najefikasniji su bili Donovan Mitchell sa 29 koševa, Marcus Smart sa 11, te Kemba Walker sa 10 koševa.

Polufinalni susreti na rasporedu su u petak 13. septembra.

