Zmajevi su poslije prvih 20 minuta imali 19 poena prednosti, bilo je 46:27, a to su do kraja i povećali, te došli do veoma ubjedljive pobjede, piše “Sport1“.

Rijad Avdić je vodio BiH do pobjede sa 21 poenomo dok je Šehić dodao 12, a Zubac je susret završio sa deset ubačenih poena.

BiH – Elite Euro Talents 87:56 (27:12, 19:15, 17:9, 24:20)

BiH: Balić 5, Kamerić 6, Šehić 12, Gegić 2, Zubac 10, Avdić 21, Čampara 6, Sikiraš 7, Bulić 5, Ahmedović 9, Muratović 4, Kamenjaš 0.

