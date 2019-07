Rasulo u Skupštini “Studenata”: Ima li neko snage da prekine ponižavanje prvaka Evrope

Advertisements

E taj i takav (ime mu nismo uspjeli saznati, toliko je poznat) uhvatio je da drži govore i lekcije (svojim osebujnim vokabularom, isklesanim kroz desetine, a vjerovatno i stotine utakmica) na sjednici Skupštine, piše “Avaz“.

Spasonosna rješenja

On nudi spasonosna rješenja, formiranje nekakvih komisija s ljudima od autoriteta (valjda je mislio na sebe, da ne bude previše skroman), koji će obilaziti ministarstva, firme, privrednike… tražiti novac za spas kluba. Otkriva on ko je i kada po kakvim kafanama držao sastanke i radio klubu o glavi…

Kako mu to nije bilo dovoljno, svoje je pozicije, naočigled svog predsjednika kluba, dodatno učvrstio psovkama i prijetnjama novinaru (u prisustvu više svjedoka), što se u njegovom okruženju itekako cijeni i nosi “mnogo bodova”.

Sve ovo do sada napisano bilo bi satiričnog karaktera da, nažalost, nije istina. I da nije u pitanju Košarkaški klub Bosna. I da nije riječ o članu Skupštine i Nadzornog odbora. I da on ne radi sve što smo naveli, a radio je 1. jula, na sjednici Skupštine…

I da ljudi kojima se obraća sve to nijemo posmatraju i time saučestvuju u dodatnoj eroziji i ponižavanju nekada velikog kluba, prvaka Evrope iz Sarajeva. Kluba koji će, možda, ponovo biti veliki, a da bi to bio, za početak, spomenutom bezveznjaku i njegovim kompanjonima mora pokazati vrata. Ili će ih on i kompanjoni pokazati ovom klubu. Logici i razumu već su ih pokazali…

U pripremi novi skup

Inače, nakon sjednice Skupštine KK Bosna, koja je propala u ponedjeljak jer se nakon dva sata rasprave neko sjetio da ne postoji kvorum za donošenje validnih odluka (toliko dobro je radio Nadzorni odbor, s junakom našeg teksta na čelu), navodno je zakazana nova.

– Sporazum Bosna i Royal ide dalje… Zasjedanje Skupštine ponovo za tri dana – najavljeno je jučer na Facebook stranici KK Bosna-Royal.

S kojim i koliko delegata, ostaje da se vidi, navodno je u toku registriranje novih članova, odnosno osoba čije će se kandidature za članstvo u Skupštini razmatrati na narednoj sjednici.

Također, priprema se teren za nastavak saradnje s KK Royal, koji je, mada je, za razliku od Bosne, startao čistih računa (Bosnin minus iznosi 4,95 miliona maraka), napravio 400.000 maraka duga, ispao u drugu ligu (25 poraza u 26 mečeva Prvenstva Bosne i Hercegovine), ostao bez igrača i trenera…

Naravno, o odgovornosti onih koji su napravili dug, izazvali raspad kluba i ekipe, nije ni bilo riječi…

