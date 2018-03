Komemoracija Sabitu Hadžiću: Dragi moj Sabe, bit ćeš dio mog života dok ja budem durao

Od čovjeka koji je sa Košarkaškim klubom Bosna 1979. godine osvojio titulu prvaka Evrope oprostili su se članovi porodice, prijatelji, bivši igrači, treneri, sportisti i osobe iz društvenog i javnog života Bosne i Hercegovine.

Komemoraciji košarkaškog stručnjaka koji je našu državnu selekciju predvodio na četiri Eurobaskata prisustvovao je Hadžićev bivši trener Bogdan Tanjević, piše “Faktor“.

– U Burkini Faso se preskače javiti loša vijest, a dozvoljeno ječak i lagati, pogotovo kada je u pitanju smrt. Volio bih da se to isto tako desi i sa mnom. Sa Sabetom sam imao dugotrajni odnos, on je moj brat, moje dijete. Dugo godina sam se brinuo o njegovom životu. Njegova je uloga bila teža. Morao je raditi za dvojicu, morao je svoj talenat odložiti za neko drugo vrijeme. Mnogi su ga smatrali igračem za odbranu, ali kad nije više bilo Mirze (Mirza Delibašić) i Varaje (Žarko Varajić) zabijao je po 35 poena, i to protiv Barcelone u Kupu šampiona – rekao je legendarni Bogdan Boša Tanjević.

– Tražio sam da se igrači odvoje 20 posto svog ega, a Sabe je davao 70 ili 80 posto. Već mi je treći put da igrače pratim na onaj svijet, iako sam se nadao da će oni mene ispratiti. Volio bih da je tu. Volim što vidim sve njegove drugove. Ne uobičavam da nekog zovem rahmetlijom ili pokojnikom. Najbolji dio njegovog života bio je dok je bio ušuškan u našu Bosnu, u naš životni san. Nije ga život mazio, pogotovo u ratu. Otišao je ranije, u najboljim godinama. Nismo se čuli posljednje dvije-tri godine, ali sam znao da je pažen od supruge Fatme. Dragi moj Sabe, bit ćeš dio mog života dok ja budem durao – poručio je Tanjević.

O uspjehu Hadžića na terenu, njegovim angažmanima igračkim i trenerskim govorio je i Mirsad Đonlagić, a u ime bivših saigrača govorio je Rođeni Krvavac.

Kao aktuelni predsjednik KK Bosna, s kojom je Hadžić tri puta bio prvak Jugoslavije, Harun Mahmutović imao je šta reći.

– Bosna i Sabe, i milion puta ljubav. Od prvog dana kada je došao u Bosnu, nikad je nije ostavio. Od prvog do posljednjeg dana. Kakav je čovjek bio, osjećao je da joj je nešto dužan. Raspitivao se za Bosnu, pomagao Baši (Sabahudin Bašović), ljetos je trenirao djecu. U njima je vidio šampione, ali nikad nikome nije rekao da nema pojma. Rijetko ko se sekirao kao Sabe, a pokušavao je da sakrije svoju nervozu, ali nije uspijevao – kazao je Mahmutović.

– Bosna je bila šampionska, dok je Sabe bio u njoj. Nije samo tada već i kasnije, svi smo bili šampioni. Ta Bosna nam je davala snagu da kažemo da je Hrasnica šampionska, da je Sarajevo šampionsko, da je Bosna i Hercegovina šampionska – dodao je Mahmutović kroz suze.

Dženaza Sabitu Hadžiću, koji je preminuo 3. marta od posljedica moždanog udara, bit će klanjana danas ispred Centralne džamije u Hrasnici u 15.30 sati (nakon ikindije-namaza), a Hadžić će biti ukopan na mezarju Kovači – Hrasnica.

