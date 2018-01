Košarkaška reprezentacija BiH u Sarajevu s Belgijom, u Tuzli protiv Francuske

Susret 5. kola protiv Francuske igrat će se 29. juna ove godine u Tuzli, saznaje “Fena”…

Iako je prvobitno rečeno da će se utakmica s Belgijancima, koja će možda biti i ključna za našu reprezentaciju za plasman na SP-u, igrati u tuzlanskom Mejdanu, od toga se odustalo na zahtjev stručnog štaba reprezentacije, potvrdio je za “Fenu” Sejo Bukva, potpredsjednik KSBiH.

“Razlog za promjenu mjesta odigravanja utakmica je kratak rok između utakmice s Belgijom i naredne, dva dana poslije s Rusijom. Stručni štab na čelu sa selektorom Duškom Vujoševićem procijenio je da bi veliki napor bio igrati s Belgijom u Tuzli, zatim se vratiti u Sarajevo. S Rusima se igra već 25. februara, pa bi naši igrači morali letjeti 24. februara ujutro. Ovakvu odluku prihvatili su svi članovi UO, a saglasnost su potvrdili mailom”, izjavio je Bukva.

Član UO KSBiH i član FIBA-inog borda za takmičenja Mirsad Đonlagić kaže da je sa stanovišta popularizacije košarke utakmica s Francuskom zanimljivija od one s Belgijom.

Podsjeća da do tog vremena u dvorani Mejdan u Tuzli treba uraditi mnogo popravki, jer dvorana ne ispunjava zahtjeve FIBA-e, prije svega kada su u pitanju svlačionice, tuš kabine, prostorije za suce i komesara, ali i prostor za novinare.

“Prvi put u istoriji košarke u BiH naša reprezentacija sudjeluje u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a novi sistem s tzv. ‘prozorima’, u čijoj razradi sam sudjelovao, omogućava da se, recimo, s velelsilama kao što su Rusija i Francuska, sastanemo još u kvalifikakcijama, a ne samo na završnici SP-a. Mislim da se to u BiH nedovoljno shvata, pogotovo s marketinške strane”, kaže Đonlagić za “Fenu”.

Potvrdio je da su u opciji za ove kvalifikacije kao domaćini bili Sarajevo, Tuzla i Zenica, te da je svojevremeno dogovoreno da se s Belgijom igra u Tuzli.

“Odluka je promijenjena nakon pisma Siniše Kovačevića, direktora svih muških selekcija KSBiH. Traženo je da se s Belgijom igra u Sarajevu kako naši reprezentativci do duela s Rusijom ne bi bili izloženi dodatnim naporima putovanja od Tuzle do Sarajeva i zatim do Rusije. Svi su se članovi UO KSBiH složili s ovom promjenom i tu nema ništa sporno”, kaže Đonlagić.

Utakmica BiH – Belgija igra se 23. februara.

Ostali susreti BiH u kvalifikacijama:

25. februar: Rusija – BiH

29. juni: BiH – Francuska

2. juli: Belgija – BiH

Trenutni poredak:

Francuska 2-0 BiH 1-1 Rusija 1-1 Belgija 0-2

