Musa: Dobio sam stan u Bihaću, ali bolje bi bilo da su ga dali nekom drugom

“Nisam bio svjestan kolika sam zvijezda, nisam ni sad. Jednostavno hodam ulicom pa mi priđe dijete da se slika sa mnom. To je poseban osjećaj, pogotovo kad se događa svakih 20 minuta. Veliki je blagoslov biti nekome uzor. Iako mi je još uvijek neshvatljivo”, kaže Musa u intervjuu za hrvatske Sportske novosti.

Advertisements

Kako danas gleda na onaj sarajevski doček reprezentacije?

“Evo, opet su me prošli trnci… Svaki put kad pogledam snimku dočeka, osjećam kao da sam ponovo tamo. Neće se takva noć nikad u životu ponoviti. Vezano nisam spavao 48 sati, i u Bihaću me dočekalo osam hiljada ljudi. Sve je bilo nestvarno. Srećom, tada sam se brzo vratio u realnost jer kad je sve to zaključeno u srijedu, ja sam u već u petak bio na pripremama s Cedevitom.

Bilo je to vrijeme kad su svima u Bosni i Hercegovini “ispadali bomboni iz usta” dok su govorili o zlatnim kadetima. Musa je dobio i stan u Bihaću, ali danas je pomalo razočaran kako se sve to odvilo.

– Svi mi volimo svoju zemlju. Vi volite vašu, ja svoju, ali BiH je jako neuređena zemlja. Nakon što smo osvojili to zlato, nitko osim mene nije dobio ništa. A meni taj stan i ne treba, bilo bi bolje da su ga dobili momci koji nemaju, oni u teškoj obiteljskoj situaciji. Onda se priča okrenula na drugu stranu, krenula su pitanja, “što će Musi stan kad će ga on ionako zaraditi?”, dok se silna obećanja nisu ni ispunila, kaže Musa za “Sportske novosti“.

Slična je situacija i u Hrvatskoj…

– Vjerujem, ali u BiH je dodatni problem što imaš tri naroda pa svi čekaju priliku da “poderu” nekog na drugoj strani.

Advertisements

loading...

Facebook komentari