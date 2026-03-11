Noć za historiju: Bam Adebayo ubacio drugi najveći broj poena u jednom meču NBA lige!

Nestvarnu partiju odigrao je večeras centar Miami Heata Bam Adebayo. On je ubacio drugi najveći broj poena ikad u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.

Adebayo je meč protiv Washington Wizardsa (150:129) završio s nestvarnih 83 poena.

Neočekivani heroj predvodio Orlando, Brunson odveo Knickse među četiri najbolja

Već nakon prve dionice bilo je jasno da će ovo biti posebna noć za košarkaša Heata. Imao je 31 poen u prvoj dionici, na poluvremenu 43, a na ulasku u posljednju dionicu čak 62 poena.

I nije imao namjeru da se zaustavi. Na kraju je meč okončao s 83 poena, što je drugi najveći učinak svih vremena. Premašio je Kobeja Bryanta iz 2006. godine (81 poen), a ispred je ostao samo Wilt Chamberlain čijih je 100 poena još uvijek nedostižno.

