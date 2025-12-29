Košarka

Prebit ću te kao životinju: Šreder i Dončić ponovo u sukobu

3.6K  
Objavljeno prije 18 minuta

Njemački košarkaš pred sobom ima tvrd orah

Luka Dončić i njegovi saigrači prekinuli su niz od tri poraza protiv Sakramento Kingsa.

Slovenac je ponovo bio šuterski raspoložen sa 34 poena. Kao što je navikao, protivnici mu teško pariraju na parketu i stoga pokušavaju da ga zaustave raznim taktikama.

Ovog puta je razmijenio oštre riječi sa Denisom Šrederom (Dennis Schröder), a Nijemac je čak i prijetio Dončiću nasiljem.

– Prebit ću te kao životinju – bile su riječi njemačkog košarkaša, poznatog po svom ponašanju prema protivnicima i sudijama.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh