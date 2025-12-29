Prebit ću te kao životinju: Šreder i Dončić ponovo u sukobu

Luka Dončić i njegovi saigrači prekinuli su niz od tri poraza protiv Sakramento Kingsa.

Slovenac je ponovo bio šuterski raspoložen sa 34 poena. Kao što je navikao, protivnici mu teško pariraju na parketu i stoga pokušavaju da ga zaustave raznim taktikama.

Ovog puta je razmijenio oštre riječi sa Denisom Šrederom (Dennis Schröder), a Nijemac je čak i prijetio Dončiću nasiljem.

– Prebit ću te kao životinju – bile su riječi njemačkog košarkaša, poznatog po svom ponašanju prema protivnicima i sudijama.

“I’m gonna beat the sh*t out of you” Dennis Schroder to Luka 😳 pic.twitter.com/kBeOLQ1McG — Lakers All Day Everyday (@LADEig) December 29, 2025

