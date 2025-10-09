U noći s utorka na srijedu počinje nova sezona NBA lige. Od 1:30 se sastaju Oklahoma Siti Tander, koja brani titulu, i Hjuston Roketsi, dok u 4 sata počinje meč LA Lejkersa i Golden Stejt Voriorsa.

Mnogo više utakmica igra se u noći sa srijede na četvrtak: Šerlot Hornets – Bruklin Nets (01:00), Njujork Kniks – Klivlend Kavalirs, Orlando Medžik – Majami Hit, Atlanta Hoks – Toronto Raptors (01:30), Boston Seltiks – Filadelfija 76ers, Čikago Buls – Detroit Pistons (02:00), Mempfis Grizlis – Nju Orlans Pelikans, Milvoki Buks – Vošington Vajzards, Juta Džez – LA Klipers (03:30), Finiks Sans – Sakramento Kings (04:00), Portland Trejl Blejzers – Minesota Timbervulvs.

Podsjetimo da dva bh. košarkaša igraju u NBA ligi, a to su Jusuf Nurkić (Juta Džez) i Luka Garza (Boston Seltiks).

Facebook komentari