Evo kad je finale Eurobasketa

Objavljeno prije 1 sat

Njemačka i Turska igrat će finale ovogodišnjeg EuroBasketa.

Nijemci su u polufinalu uvjerljivi bili protiv Finske, dok su Turci, također vrlo uvjerljivo, pobijedili Grčku.

Finale je u nedjelju u 20 sati, a direktan prijenos moći ćete pratiti na Sportklubu i Areni Sport. Na istim kanalima bit će i utakmica za treće mjesto, u kojoj će se za broncu boriti Grčka i Finska. Ta utakmica počinje u 16 sati.Njemačka je ovom pobjedom osigurala svoje četvrto priznanje s evropskih prvenstava u historiji, nakon senzacionalnog zlata 1993. osvojenog na domaćem terenu u Münchenu, srebra iz 2005. te bronce osvojene prije tri godine opet na domaćem terenu u Berlinu,pišu Vijesti

Turska je, ipak, osigurala svoju drugu evropsku medalju, nakon srebra osvojenog na domaćem terenu 2001. Njemačka je aktuelni prvak svijeta, a Evropa će dobiti novog prvaka jer su branioci naslova Španci odavno ispali s EuroBasketa.


