Turci rasturili Grke za finale Eurobasketa!

Turci su sjano otvorili utakmicu i poveli sa 7:0. Najveća prednost u prvoj četvrtini je bila +12 na strani Turske, a na kraju je prva dionica završena rezultatom 26:16.

U drugoj dionici su nastavili još jače, pa se na poluvrijeme otišlo sa razlikom od +18. Rezultat je glasio 49:31 u korist Turske.Grci nisu mogli zaustaviti ekipu Turske ni nakon odmora. Turci su treću četvrtinu završili sa velikom prednošću od čak 21 poena, iako su u nekim trenucima imali i prednost od +26.

U zadnjoj dionici Turci su bez većih problema priveli utakmicu kraju.Tursku su do pobjede večeras vodili fenomenalni Ercan Osmani sa 28 poena, a sjajni su bili i Osman 17, Sengun 15 i Larkin 14.Turci su u potpunosti zatvorili najveću zvijezdu Grčke Giannisa Antetokounmpoa koji je uspio ubaciti samo 12 poena. Kostas Sloukas je dodao 15.

Utakmicu je veoma dobro sudio, između ostalih, i naš arbitar Ademir Zurapović.

Podsjećamo, košarkaši Njemačke su se ranije danas plasirali u finale pobjedom nad Finskom rezultatom 98:86.

Svjetske prvake su do pobjede vodili fenomenalni Dennis Schröder (26 poena, 5 skokova, 12 asistencija) i Franz Wagner (22 poena, 5 skokova), dok su na drugoj strani najbolji bili Olivier Nkamhoua (21 poen, 9 skokova) i Lauri Markkanen (16 poena, 8 skokova),pišuVijesti

Finale se igra u nedjelju s početkom u 20:00 sati, a četiri sata ranije će biti odigran susret za treće mjesto.

Facebook komentari