Vrabac: Poljska nije bila bolja, sitnice su odlučile, teško je prihvatiti ovo

Reprezentativac BiH Adin Vrabac nakon poraza u osmini finala Eurobasketa protiv Poljske kazao je da su napravili dobar posao u grupi, a da to danas nije bilo dovoljno za pobjedu.

– Pripremali smo se, no falili su skokovi i malo energije. Ovo je bilo nekoliko lopti, a Poljska, ne mogu reći da je bila bolja, nego da su ubacili više laganih poena. Idemo kući, čestitke Poljskoj – rekao je Vrabac.

Dodao je da je ovo košarka i da male stvare odlučuju, jedan skok ili jedan glup faul.

– Poljska nije bila bolja, sitnice su odlučile. Želio sam Top 8, Poljska nam je bila dužna i ponovo nam je ostala dužna, teško je prihvatiti ovo. Možda je ovo maksimum, pokazali smo karakter i svaka čast momcima. Ostaje još da idemo dalje.

