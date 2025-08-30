Košarkaši BiH večeras protiv Španije

Utakmica između BiH i Španije igra se večeras s početkom u 20:30 u Limassolu, a eventualna pobjeda našim košarkašima otvorila bi širom vrata druge faze Eurobasketa.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na najbolji je način startala na Evropskom prvenstvu pobjedom protiv selekcije Kipra rezultatom 91:64, dok su Španci u prvoj utakmici poraženi od Gruzije 83:69, što našoj reprezentaciji daje dodatnu nadu i motiv da i u drugoj utakmici zakazanoj za večeras mogu ostvariti pobjedu i na najbolji mogući način, s dva uzastopna trijumfa, započeti takmičenje.

Zmajevi uoči Španije: Nema kalkulacija, dišemo kao jedan

Košarkaši reprezentacije Bosne i Hercegovine odradili su sinoć trening u dvorani Spyros Kyprioanou u Limassolu.Nakon sinošnjeg treninga medijima su se obratili bh. košarkaši.

Plejmejker reprezentacije BiH Adnan Arslanagić rekao je da je ogroman fokus na sutrašnjoj utakmici protiv Španije. Odmah nakon pobjede protiv Kipra, počeli smo pričati o Španiji i od tada je fokus samo na sutrašnju utakmicu. Znamo koliko nam može značiti u nastavku i svi momci su maksimalno fokusirani i spremni. Španci su doživjeli neku blagu smjenu generacija i malo su mlađi od nas, ali sigurno sa jako puno dobrih pojedinaca. Znamo odakle nam se sprema najveća opasnot, spremamo se, pripremamo se. Svi dišemo kao jedan i bez obzira išlo dobro ili loše, uvijek smo tu jedni za druge, pogotovo u tim nekim trenucima kada ne ide dobro, kada imamo lošu seriju, da smo stvarno svi kao jedan i da bodrimo jedni druge i da samo tako možemo da napravimo neki rezultat, poručio je Arslanagić.

Kamenjaš: Nema kalkulacija, idemo na pobjedu

– Nama motiva i želje neće nedostajati, jer znamo šta nam pobjeda sutra može donijeti, a uz naše navijače mislim da se to može ostvariti. Ne bavimo se kalkulacijama, idemo na pobjedu. U slučaju da izgubimo sutra, nije kraj svijeta, imamo još tri utakmice i imamo opet čemu da se nadamo, poručio je Kenan Kamenjaš.

Lazić uoči Španije: Sad je pravi trenutak

– Moramo biti maksimalno fokusirani, da damo sve od sebe, pogotovo u odbrani i na kraju krajeva da nametnemo našu igru u napadu. Već godinama igramo zajedno i mislim da je sad prvai trenutak za nešto više i treba da iskoristimo ovu šansu koja nam se pružila, poručio je Aleksandar Lazić.

Bećiragić: Utakmica protiv Španije najvažnija, igraćemo za naše ljude

– Atmosfera u ekipi je izuzetno dobra, momci su fokusirani na utakmicu sa Španijom. Ova utakmica ima mnogo veću vrijednost, nego ostale tri utakmice, čini nam se, ali opet ni ostale tri utakmice ne gube na vrijednosti ako se desi nešto što ne želimo da se desi protiv Španije. Ulazio u jedan period od četiri jake utakmice, protiv četiri izuzetno jaka protivnika i mislim da su dva ili tri konkurenti za medalju, tako da smo koncentrisani na ovaj čitav period na ove četiri utakmice, međutim utakmica sa Španijom, ako dobijemo, zbog raznih mogućnosti, čini nam se ipak najvažnija od svih ovih, rekao je Bećiragić.

– Spremni smo i fizički i psihički, Halilović još nije spreman, a svi ostali igrači su živi i zdravi, atmosfera je odlična i nadam se da će se to pokazati i sutra na samoj utakmici, poručio je bh. selektor.

