Zurapović dijelio pravdu: Nema rješenja za Vagnera i Šredera, Njemačka lagano protiv Švedske

Košarkaši Njemačke deklasirali su Švedsku u drugom kolu grupne faze Eurobasketa rezultatom 105:83 i tako još jednom potvrdili visoke ambicije na ovom turniru.

I na ovom meču je Njemačku vodio Alan Ibrahimagić, rođeni Zvorničanin, koji na klupi mijenja selektor Aleksa Mumbrua zbog zdravstvenih problema.

Njemačku je do nove pobjede ponovo vodio fenomenalni dvojac Denis Šreder i Franc Vagner. Šreder je ubacio 23 poena, a podijelio je i sedam asistencija.

Franc Vagner je za 22 minute na terenu uspio da upiše čak 21 poena, a dvocifren je bio i Maodo Link s 13 poena. Svi igrači Njemačke su dobili svoje minute, a jedini se u strijelce nije upisao Leon Kracer.

Kod Švedske je najbolji bio Melvin Pancar s 18 poena, Markuson je ubacio 13, Njie 12, a Hakanson i Borg po 11.

Inače, pravdu na ovom meču je dijelio bh. arbitar Ademir Zurapović.

