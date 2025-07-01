Zašto košarkaši Dubaija nose crno-bijele dresove: Sarajlija otkrio nevjerovatnu priču

Generalni menadžer košarkaškog tima Dubai Dejan Kamenjašević otkrio je u razgovoru za američki Athletic zanimljiv detalj o timu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji će uskoro debitovati u Euroligi.

– Nakon dogovora s ABA ligom, koja nam je u januaru 2024. dala trogodišnju licencu, imali smo devet mjeseci da pokrenemo klub. Djelovalo je nemoguće. Sve je završeno u posljednji trenutak, pred utakmicu prvog kola ABA lige 22. septembra. Rival je bila Crvena zvezda. Bio je to veoma užurban period. Na dan utakmice prilagođavali smo teren kako bi bio u skladu s pravilima. Koji je razlog zašto tim nosi crno-bijele dresove? To je jedino što je Adidas, proizvođač naše opreme, mogao dostaviti na vrijeme za prvo kolo – rekao je Kamenjašević.

Sarajlija je prezadovoljan načinom na koji se sve odigralo.

– To je priča iz filma i pokazuje da se u Dubaiju čuda mogu dogoditi – poručio je.

Još uvijek nema informacija o tome kakve će dresove Dubai imati u narednoj sezoni, ali je jasno da će za taj tim igrati dva bh. reprezentativca – Džanan Musa i Kenan Kamenjaš.

