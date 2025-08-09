Košarkaši BiH danas u Skenderiji: Igraju protiv Crne Gore

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će odigrati prijateljski meč protiv Crne Gore u okviru priprema za predstojeći Eurobasket.

Susret je zakazan za 18 sati u dvorani “Mirza Delibašić” u Sarajevu, ali neće biti dostupan putem televizijskog prenosa. To znači da svi koji žele gledati Jusufa Nurkića, Džanana Musu i ostatak bh. tima protiv NBA zvijezde Nikole Vučevića – moraju to učiniti uživo u Skenderiji.

Košarkaški savez BiH je u prodaju pustio ulaznice po cijeni od 20 KM. One se mogu kupiti u prostorijama KSBiH (Asima Ferhatovića 2a), na biletarnici KSC Skenderija, te putem online platforme event.ba.

Ova utakmica bit će četvrta pripremna za izabranike selektora Adisa Bećiragića. U prethodna tri duela bh. tim je zabilježio poraze – dvaput protiv Kine (90:70 i 75:72) te protiv Srbije (126:89). Ipak, važno je istaći da u tim mečevima Zmajevi nisu nastupili u najjačem sastavu.

Večerašnji duel bit će prilika za uigravanje i podizanje forme uoči takmičenja koje slijedi.

Facebook komentari